Haaland trente med Manchester City før kampen mot Liverpool

Erling Braut Haaland mistet søndagens landskamp mot Skottland, men Manchester City-manager kommer oppløftende nyheter før lørdagens kamp mot Liverpool. – Han trente i går, og vi trener i dag også. Forhåpentlig kan han være en del av den, sier City-manager Pep Guardiola på fredagens pressekonferanse. Haaland pådro seg en ankelskade i sluttminuttene av privatlandskampen mot Færøyene som gjorde at kampen mot Skottland røk. Jærbuen ble avbildet på torsdagens trening med Manchester City.

Under Manchester City mot Liverpool kom det flylyder underveis i andre omgang. Det var et banner med beskjeden «Premier League er korrupte».– Det er to helt forskjellige saker. Jeg vet at folk spør hvorfor Manchester City ikke havner i Conference (utenfor ligasystemet), men la oss vente og se, sa Manchester City-manager Pep Guardiola på pressekonferansen før kampen. Det ble også avbildet et fly med beskjed til De Forente Arabiske Emirater (UAE) om å løslate Ahmed Mansoor, som er en menneskerettighetsblogger. Manchester City er eid av UA





