Haaland sendte City i ledelsen - VAR-situasjon skaper reaksjoner

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY 0-1 (kampen pågår fortsatt):

Haaland kom tidlig til en stor sjanse i søndagens Manchester-derby, men den klarte han ikke å få i mål. Det skulle imidlertid ikke ta veldig lang tid før Haaland fant veien til nettmaskene. City tok mer og mer over utover i første omgang, og etter 25 minutter ble de lyseblå tildelt straffespark.

Rasmus Højlund holdt tak i Rodri på en dødball, og etter en VAR-sjekk valgte dommer Paul Tierney å peke på straffemerket. Straffen var det selvsagt Haaland som skulle ta. Nordmannen hadde nervene under kontroll og sendte Onana feil vei, mens ballen gikk til motsatt side. Haaland sendte altså City i ledelsen, men ikke alle var enig i at bortelaget burde fått straffe.– Vi ser dette hver kamp. Alle holder og straffer blir ikke gitt. Hver kamp du ser, i hver divisjon, holder folk fast i hverandre. Hvis de gjør det (dømmer straffe) ved hver corner og frispark, får du minst ti straffer per kamp, sa han. headtopics.com

– Det er en utmerket straffe, men en veldig streng avgjørelse. Jeg er veldig overrasket over at han ga det, fortsatte Waddle. Tidligere Premier League-dommer Mike Dean var imidlertid klar på at han syntes det var riktig å dømme straffe.Kasper Wikestad mener situasjonen viser et av problemene med VAR, ettersom dommeren nesten ikke kan unngå å dømme straffe når han blir bedt om å se på situasjonen.

– Enda et problem med VAR. Selvsagt kan man ta den der, men det er veldig problematisk så lenge de aller fleste ikke blir tatt. Den der blir soft, og ikke det som var utgangspunktet til VAR. Ikke nok til å omgjøre når det ikke blir blåst opprinnelig, skrev han på X, tidligere Twitter. headtopics.com

