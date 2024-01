Haaland nærmer seg comeback, men ikke klar for Tottenham-kampen

Pep Guardiola sier på en pressekonferanse at fredagens FA-cupkamp mot Tottenham kommer for tidlig for Erling Braut Haaland, men at han nærmer seg. – Han er fremdeles ikke klar for i morgen, men han nærmer seg. Han har hatt noen treningsøkter de siste to dagene, Haaland har slitt med en belastningskade i foten og har ikke spilt siden 0-1-tapet mot Aston Villa 6. desember. Denne uken var han imidlertid tilbake på trening under treningsleiren i Abu Dhabi.

Da la superspissen selv ut et bilde på Instagram. Nashville Predators' høyreving Luke Evangelista (77) skøyter med pucken forbi Minnesota Wilds høyreving Mats Zuccarello i første periode av NHL-kampen i St Paul i Minnesota natt til fredag. Foto: Abbie Parr AP / NTBNashville Predators scoret tre strake mål i tredje periode da laget vant 3-2 over Minnesota Wild i St. Paul i Minnesota natt til fredag. Norske Mats Zuccarello noterte seg for en assist og hadde 21 minutter og 31 sekunder på isen i nattens kam





tv2sport » / 🏆 13. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Pep varsler snarlig Haaland-comebackLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Pep med Haaland-oppdateringLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

City bekrefter: Haaland tilbake på treningLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Ekspert reagerer etter rekordlangt Haaland-avbrekk: – Et sjansespill fra CityErling Braut Haaland (23) er inne i karrierens lengste skadeavbrekk. Hardkjøret siden «The Treble»-triumfen får skylden.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Guardiola om Haalands skade: – Viste seg å være et lite bruddLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Deler nye detaljer rundt Haaland-skadenLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »