Haaland misser avgjørende sjanse i tittelkampen

Manchester City forspiss Erling Braut Haaland kunne avgjort tittelkampen i sluttminuttene, men jærbuen kom ikke til en ordentlig avslutning. – For en merkelig situasjon! I et par sekunder så det ut som Haaland aldri har spilt fotball, kommenterte tidligere Manchester United-spiller Gary Neville på GOD STEMNING: Erling Braut Haaland sammen med Arsenal-stopper Gabriel og Manchester City-manager Pep Guardiola etter tittelkampen på Etihad.

Foto: Carl Recine / Reuters / NTB – Det ser ut som han prøver å slå ballen tilbake inn i feltet fordi han kommer for tett på keeper. Ballen kommer med skru mot ham, så skal han sette foten perfekt til, men slår tunnel på seg selv. Det ser klønete ut, men det er ikke så enkelt som Gary Neville får det til å virke, sier han.– Haaland gikk på flere løp, men kombinasjonsspillet var fraværende. Haaland må gjøre mer. William Saliba og Gabriel hadde ham i lommene deres, sier tidligere Manchester City-spiller Micah Richard på Sky Sport

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Erling Haaland nevner den ene Arsenal-spilleren som umiddelbart ville forbedre Manchester CityErling Braut Haaland nevner i forkant av at Arsenal og Manchester City møtes til toppoppgjør på Etihad Stadion 31.mars en spiller som umiddelbart ville gjøre

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

City videre til semifinale i FA-cupen – Haaland ble grisetakletErling Braut Haaland fikk røff behandling da Manchester City tok seg videre i FA-cupen.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Erling Braut Haaland-melding: - Bør forvente merDet ble en vrien kamp for Erling Braut Haaland (23) og Manchester City på Anfield.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Bildene fra City-garderoben vekker oppsikt: – Er dette normalt?Nye bilder gir unikt innblikk i garderoben hos Erling Braut Haaland og Manchester City.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

City-seier mot FC København: Erling Braut Haaland tangerte fotballegendeDen norske superstjernen scoret sitt mål nummer 41 i Champions League-sammenheng.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Haaland mener Ødegaard kunne forbedre Manchester CityErling Braut Haaland uttaler at Martin Ødegaard kunne forbedre Manchester Citys lag, men påpeker at City allerede har mange av de beste spillerne i verden.

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »