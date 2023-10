Haaland med drømmetreff Old Trafford

EN SPØK? Kim Kardashian får internett til å måpe i ny reklamevideo for klesmerket SKIMS. Video: SKIMS. Reporter: Anabelle Bruun/Dagbladet TV. Foto: Astrid WallerHelene Spilling kommer med et syrlig stikk til «Skal vi danse»-dommer Morten Hegseth. Video: TV 2, Celina Morken/Rød løperTAR AV: Gamle klipp fra TV-serien «Team Ingebrigtsen» har fått nytt liv på sosiale medier. Video: Team Ingebrigtsen.

Vil vi noen gang få vite hva som skjedde med kona til en av Norges rikeste menn? Reporter: Audun Hageskal. Video: Kristoffer Løkås / Lars Eivind BonesIKKE FORNØYD: Harlem Alexander var ikke fornøyd med tilbakemeldingene fra dommerne i kveldens «Skal vi danse»-sending. Dansepartner Helene Spilling var derimot enig med dommerne. Reporter: Kine Falch.

Haaland sendte City i ledelsen - VAR-situasjon skaper reaksjonerErling Braut Haaland sendte Manchester City i ledelsen i Manchester-derbyet, men straffesituasjonen skaper reaksjoner. Les mer ⮕

LIVE: Manchester United - Manchester City Skuffet ekspert:Erling Braut Haaland (23) starter for Manchester City mot Manchester United søndag ettermiddag. Fotballekspert Jamie Carragher (45) mener Erik ten Hag (53) ikke har klart å få noe særlig mer ut av de røde djevlene enn det Ole Gunnar Solskjær (50) gjorde. Les mer ⮕

Pernille Haaland om koblingen til fotballstjernen: – Trenger ikke å skifte etternavnKomikeren deler etternavn med et av Norges største fotballtalenter, Erling Braut Haaland. Les mer ⮕

Roser Erling Braut Haaland: - Han er bedre på det han ikke var så god påBåde TV 2s eksperter og Pep Guardiola ser tegn til utvikling hos Erling Braut Haaland. Les mer ⮕

Bellingham-show fikk Haaland til å reagere: - Den fyren er uvirkeligJude Bellingham snudde El Clásico på egen hånd. Les mer ⮕

Real Madrid vant El Clásico: Haaland hyller Bellinghams praktscoring(Barcelona–Real Madrid 1–2) Det ble rock’n roll da Jude Bellingham (20) ladet skuddfoten og sendte et prosjektil av et skudd i krysset fra 25 meter. På overtid sørget Bellingham for la la la all night long. Les mer ⮕