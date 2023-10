Haaland knuser rekorder i Premier League etter bare fem kamper!

Dermed brøt Haaland en Premier League-rekord ved å sette inn sitt niende mål på sine fem første kamper. Ingen andre spillere har scoret så mange på så få kamper. Den tidligere rekorden holdt av Mick Quinn og det tidligere City-ikonet Sergio Aguero som begge klarte åtte på sine fem første kamper, ifølge Opta Joe.Opta skriver også at Haaland er den raskeste til å score to hat-trick i Premier League.

Salah, Son, Kane og Jesus må steppe opp gamet ellers virker toppscorer-tittelen å være avgjort allerede i august… Mitrovic ligger på andre plass på toppscorer-listen med fem mål.

