Erling Braut Haaland har scoret to mål og slått én målgivende pasning til Phil Foden i Manchester Citys 3-0-seier mot Manchester United.

– Dette trengte Manchester City. De har ikke vært på sitt beste denne sesongen. Dette vil gi dem et løft, sier tidligere Manchester United-spiller Gary Neville påLEKTE SEG: Erling Braut Haaland scoret to mål på Old Trafford. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB– United har blitt tilintetgjort, fullstendig tilintetgjort, sa Neville.

– Manchester City er et enestående lag, sier tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane på Sky Sports. Manchester United-målvakt André Onana var først på ballen, men den falt ned til Haaland. Onana fikk hentet seg inn og fikk en hånd på ballen, før Harry Maguire klarerte. headtopics.com

– Det er klar holding. Han hindrer Rordi i å nå ballen, sier tidligere dommer Mike Dean på Sky Sports.var det Manchester Citys første straffespark på Old Trafford i Premier League-historien. Det skjedde i det 27. møtet.Onana forsøkte å forstyrre før Haaland skulle ta straffen og ble straffet med gult kort, men et var ikke nok til å vippe jærbuen av pinnen. Han sendte Onana feil vei og satte inn 1-0 for City.

NESTEN: Erling Braut Haaland ble stoppet av en strålende redning fra Manchester United-målvakt André Onana like før pause. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB – Da den ballen gikk til Haaland, tror man at den går i nettet. Han headet midt i mål. Hvis han hadde headet ballen ned, ville det vært mål, kommenterte Chis Waddle på BBC. headtopics.com

