Haaland herjer med Manchester United

Erling Braut Haaland har scoret to mål og slått én målgivende pasning til Phil Foden på 80 minutter mot byrival Manchester United.

– Dette trengte Manchester City. De har ikke vært på sitt beste denne sesongen. Dette vil gi dem et løft, sier tidligere Manchester United-spiller Gary Neville på Manchester United-målvakt André Onana var først på ballen, men den falt ned til Haaland. Onana fikk hentet seg inn og fikk en hånd på ballen, før Harry Maguire klarerte.

Midtveis i første omgang fikk dommer Paul Tierney beskjed om å sjekke VAR-sjekken. Kamplederen fikk se Rodri bli holdt av Rasmus Højlund innenfor 16-meteren, og Tierney valgte å dømme straffe.SIKKER: Erling Braut Haaland satte inn 1-0 fra elleve meter. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB headtopics.com

– Det var en utmerket straffe, men det var veldig streng dømming. Jeg er veldig overrasket over at han ga den, sier tidligere Newcastle-spiller Chris Waddle påHalvtimen inn i oppgjøret kom Rasmus Højlund seg løs. Han prøvde å ta seg forbi Ederson i Manchester City-målet, men touchet ble for langt til at dansken kom til en ordentlig avslutning.På tampen av første omgang skapte Manchester United et press.

Haaland kunne imidlertid ha sendt Manchester City opp i 2-0 på noe av det siste som skjede i første omgang. Den tidligere Salzburg- og Dortmund-spissen fikk gå opp alene på bakerste stolpe og heade på mål. André Onana kom flyvende og leverte en glitrende redning. headtopics.com

