Haaland herjer i byderbyet – har scoret to mot United

Den første scoringen kom på straffe i det 26. minutt, men det var den spesielle dramaturgien som ledet opp til Haaland-målet som var spesiell:

Kampuret viste 21 minutter og 40 sekunder da Rodri ble utsatt for en klar forseelse inne i Uniteds 16-meter. Spanjolen ropte på straffe, dommeren vinket spillet videre, men blåste lang tid senere for en VAR-sjekk av situasjonen. Først etter 23 minutter og 55 sekunder pekte dommeren på ellevemetersmerket.

Der var Haaland sikkerheten selv, sendte Onana en vei og ballen den andre. Nordmannen satte kursen mot tribuneseksjonen «Stretford End» og jublet vilt foran hjemmefansen. Det ble tatt dårlig imot.Etter pause økte Haaland ledelsen. Den andre omgangen var ikke mer en fire minutter gammel da Bernardo Silva slo inn fra venstre. headtopics.com

Samtlige United-forsvarere så på ballen, la ikke merke til Haaland som sto plassert på bakerste stolpe og sto igjen som statister da 23-åringen møtte innlegget og stanget inn 2–0-ledelsen.

