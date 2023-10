Haaland forklarer oppsiktsvekkende bilder: - Jeg bryr meg ikke

ELSKET: Manchester City-manager Pep Guardiola (til venstre) hyller Erling Braut Haaland etter jærbuens herjinger mot Manchester United på Old Trafford. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

– Det var en utrolig redning like før pause, sier Haaland, som sikter til André Onanas svev for å stoppe jærbuens heading på stillingen 1-0. – Det var også en flott redning fra ham med hodet i andre omgang. Sånn er det. Vi vant, så jeg bryr meg ikke, sier Haaland.Mens Haaland ble stoppet av Onana like før pause, fikk han en nesten identisk mulighet få minutter inn i andre omgang. Den maktet ikke Manchester Uniteds kamerunske målvakt å stoppe.– Jeg hadde en følelse av at han ikke hadde trengt å gå for kraft og angripe ballen. Han trengte bare å treffe ballen.

– Men Erling er en maskin. Han scoret to mål og kunne scoret fire. Han er utrolig. Det gir oss troen når vi har ham. Vi er veldig fornøyde, fortsetter Manchester City-manageren. TOMÅLSSCORER: Pep Guardiola så Erling Braut Haaland score to mål mot Manchester United. City-sjefen så også Haaland servere Phil Foden på 3-0. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTBDet er ikke første gang Guardiola og Haaland havner i oppsiktsvekkende diskusjoner på banen. Det samme skjedde på vei inn i garderoben etterHaaland scoret 1-0-målet på straffespark. headtopics.com

Haaland står med 13 mål og tre assist på 15 kamper denne sesongen. Manchester City ligger på tredjeplass i Premier League med to poeng opp til serieleder Tottenham.

