Haaland fnyser av måltørke-snakket: – Folk er litt blåst i hodet

Etter noen kamper uten mål, står nordmannen nå med fem mål på de siste tre kampene. Haaland fnyser av påstanden om at han har hatt måltørke og kaller det «respektløst» overfor andre spillere.

Haaland har nå direkte bidratt til åtte mål (fem mål og tre målgivende) på tre ligakamper mot Manchester United, ifølge statistikktjenesten Opta. Stemningen i bortesvingen var naturligvis upåklagelig. Etter 3–0-scoringen sang City-fansen taktfast «Old Trafford is falling down, Erik ten Hag is a clown» (oversatt: Old Trafford faller sammen og Erik ten Hag er en klovn).De har vunnet like mange kamper som de har tapt i ligaen og på åttendeplass er de allerede langt bak topplagene. Mer enn en fjerdedel av sesongen er unnagjort.

– I annenomgang er de blitt jevnet med jorden. Manchester United er blitt helt knust, mens City har vært briljante, sier United-helten Gary Neville. Haalands drømmekveld startet allerede i det 26. minutt. Rodri fikk straffe etter å ha blitt holdt av Rasmus Højlund. Haaland var iskald fra ellevemetersmerket. headtopics.com

– Jeg kan tenke meg at han jublet godt. Det var en fantastisk kamp, én av våre beste prestasjoner, sier Haaland til Viaplay.Foto: ADAM VAUGHAN / EPA / NTBTidlig i annenomgang økte Haaland ledelsen. Bernardo Silva slo inn fra venstre og i boksen hadde Haaland sneket seg vekk fra Uniteds forsvarere. Dermed fikk 23-åringen en enkel jobb med å stange inn tomålsledelsen.

– Nei. Jeg så at Phil sto alene. Det er så enkelt, sier Haaland på spørsmål om han vurderte å avslutte selv – og da muligens kunne fått et hat trick.

