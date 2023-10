Haaland-dobbel og målgivende da City herjet mot byrivalen

Haaland scoret nemlig to mål, sitt tiende og 11. Premier League-mål på ti kamper, og noterte seg for en målgivende i den overlegne 3–0-seieren i Manchester Uniteds egen storstue.

Det kunne blitt flere mål også. Haaland misset på noen store sjanser, men helt uavhengig av det ble han bortelagets store spiller søndag kveld. Det har han vært i disse oppgjørene siden City-overgangen sommeren 2022.

Samtidig fortsetter den begredelige Old Trafford-statistikken mot byrivalen. Etter søndagens kamp har de bare vunnet tre av de siste 13 oppgjørene i egen storstue. – Forskjellen på de to klubbene er enorm på banen. City har vært bedre på alle områder, sier eks Newcastle-spiller Chris Waddle på BBC Radio.Men det var den spesielle dramaturgien som ledet opp til Haaland-målet som folk bet seg merke i. headtopics.com

Spanjolen ropte på straffe, dommeren vinket spillet videre, men blåste lang tid senere for en VAR-sjekk av situasjonen. Først etter 23 minutter og 55 sekunder pekte dommeren på ellevemetersmerket.

Haaland herjer med Manchester UnitedErling Braut Haaland med to scoringer og én målgivende i Manchester-derbyet.

