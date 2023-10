Haaland-bildene fascinerer tidligere stjernekeeper: – Det perfekte ekteskap

– De har et spesielt forhold. For har du en ung spiller som Haaland, som bare vil bli bedre hele tiden, og kombinerer det med en trener som Pep Guardiola, så er det det perfekte ekteskap, sier David James til VG.

Søndag var James på plass på Old Trafford for Manchester Radio. Han fikk naturligvis med seg «opptrinnet» mellom Haaland og Guardiola etter kampslutt., havnet Haaland i en intens diskusjon med Guardiola på vei mot spillertunnelen. Tydelig engasjerte begge to. Guardiola belærte Haaland med «heade-bevegelser», mens nordmannen kastet opp venstrearmen og ristet på hodet. Seansen varte i nesten ett minutt.

– Det var en utrolig redning like før pause. Og en god redning i andre omgang da han reddet med hodet sitt. Men sånn er det, vi vant, så jeg bryr meg ikke, sier Haaland, som dermed antyder at det handlet om valgene han gjorde i begge situasjoner.– Det var en sjanse i siste minutt i andre omgang, da Onana reddet. Jeg følte at han ikke trengte å angripe ballen og heade den med så mye kraft. Han trengte bare å være borti den, sier Guardiola om hendelsen. headtopics.com

Guardiolas utbrudd mot Haaland i serieåpningen mot Burnley skapte store diskusjoner, men nordmannen selv hyllet manageren for den hakket mer voldsomme reaksjonen og– Erling passer perfekt inn når han har å gjøre med en manager som forventer det perfekte, sier James.

Den tidligere storkeeperen var i det hele tatt mer enn imponert over Haaland og det han har fått til så langt denne sesongen. – Han er en fenomenal spiller. Han har blant annet muligheten til å få hat trick, men velger likevel å spille til Phil Foden på Citys 3-0-mål. Det viser at han er en lagspiller. Han er ikke bare Uniteds store mareritt, han er alles store mareritt. En virkelig toppspiller. headtopics.com

