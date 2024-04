Haaland benket fra start i City-seieren

Haaland var nemlig benket fra start, og ble sittende der nesten kampen gjennom. Det nærmeste han kom å spille var oppvarmingen, som han gjennomførte med stjernekollegene Kevin De Bruyne og John Stones. Han fikk voldsom jubel, men satte seg tilbake med innbytterne etter et kvarters tid med helhjertet oppvarming. Rodri (1 mål) og Phil Fodens (3 mål) scoringer sørget for City-seieren, selv om Jhón Duran rystet hjemmelaget med et kontringsmål i første omgang.

Seieren er de regjerende trippelmesternes første mot topp fem-motstand denne sesongen – på syvende (!) forsøk. TETT I TOPPEN: Ett poeng skiller Arsenal, Liverpool og Manchester City etter dagens kamper. Torsdag kveld kan Liverpool ta tilbake tabelltoppen når de møter Sheffield United 20.30. Med tre poeng går City opp på 67 poeng. Liverpool står også med 67 poeng og kan ta tilbake tabelltoppen når de møter Sheffield United torsdag kveld klokken 20.30. starte

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



Aftenposten / 🏆 31. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Erling Haaland nevner den ene Arsenal-spilleren som umiddelbart ville forbedre Manchester CityErling Braut Haaland nevner i forkant av at Arsenal og Manchester City møtes til toppoppgjør på Etihad Stadion 31.mars en spiller som umiddelbart ville gjøre

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Erling Braut Haaland starter på benken for Manchester CityLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Manchester City vinner sin første Champions League-tittel med Erling HaalandManchester City trengte scoringer fra topp etter at Gabriel Jesus viste han ikke kunne fylle skoene til Sergio Aguero. Klubben betalte det som skulle til for å overbevise Erling Haaland og hans følge om å velge Etihad. Noe av det første den unge nordmannen lovet Citys styreleder var at City nå skulle vinne sin første Champions League-tittel. Som sagt, så gjort. Roy Keane har aldri hatt noe spesielt godt forhold til «Haaland-familien» eller tidligere byrival City, og dro i helgen til med Haalands grunnspill som «Selv om Rio Ferdinand kalte Keanes beskrivelse av Erling Haaland som noeAll-round -spillet hans har aldri vært noe noen har latt seg imponere av. Jeg har aldri, noen gang sittet der og tenkt: ‘Wow,-Hele spillet hans er avslutning, i og rundt seks-yard-boksen og feltet eller på fart inn fra midtlinjen. Det er det. spillet trengte alltid arbeid

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Erling Braut Haaland-melding: - Bør forvente merDet ble en vrien kamp for Erling Braut Haaland (23) og Manchester City på Anfield.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

City videre til semifinale i FA-cupen – Haaland ble grisetakletErling Braut Haaland fikk røff behandling da Manchester City tok seg videre i FA-cupen.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Bildene fra City-garderoben vekker oppsikt: – Er dette normalt?Nye bilder gir unikt innblikk i garderoben hos Erling Braut Haaland og Manchester City.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »