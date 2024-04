Høyre-leder Tage Pettersen om bombetrusselen mot Stortinget: – Benytter tiden til en ufrivillig solpause

– Jeg har vært og ordnet meg nytt pass på Grønland, og var ikke inne da det skjedde. Jeg fikk beskjed fra rådgiveren min om at det var en situasjon. Jeg sitter her og benytter tiden til en ufrivillig solpause, forteller Høyres leder til Nettavisen. – Her inne går livet foreløpig normalt, bortsett fra at vi ikke kommer ut og våre gjester ikke kommer inn. Vi har ikke fått mer informasjon enn det som står i media.

Krysser fingrene for at situasjonen blir avklar snart, sier Høyres Tage Pettersen til Nettavisen. Like før klokken 11.30 opplyser NRK at Erna Solberg skal ha blitt geleidet inn på Stortinget etter passtimen. UsikkerhetInn- og utganger er stengt etter bombetrusselen mot Stortinge

