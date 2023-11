Høyre faller – men er fortsatt størst

– Vi går jo mye tilbake, og det er aldri noe hyggelig. Men samtidig er vi landets klart største parti, og vi gjør historisk sett en ganske god meningsmåling, sier nestleder Henrik Asheim i Høyre. Også regjeringspartiene faller på målingen, Ap går tilbake 0,8 prosentpoeng til 20,2 og Senterpartiet går ned fra 6,6 prosent i oktober til 5,6 prosent nå i november.

SV og Fremskrittspartiet går mest fram i målingen med en oppgang på henholdsvis 1,9 og 1,3 prosentpoeng. Ellers er Industri- og næringspartiet over sperregrensen på målingen. Med seks stortingsrepresentanter havner partiet på vippen på Stortinget. De fire borgerlige partiene får 82 mandater, mens venstresiden får 81.

