Høyesteretts EØS-vern

Tirsdag fastslo Høyesterett at Grunnloven ble fulgt da Stortinget i 2018 med simpelt flertall vedtok å innføre EUs tredje energimarkedspakke. Dommen var klar, enstemmig, beroligende for næringslivet – og en snublesten for en mer åpen norsk Europadebatt.

