Det har vært en lang prosess med mange nederlag for Nei til EU som har tatt opp kampen mot staten etter at Norge ga sin tilslutning til EUs tredje energipakke i 2018. Tirsdag vil Høyesterett avsi en dom som vil trekke en grense for hvor mye overføring av makt Stortinget kan overføre til utlandet med bare et alminnelig flertall.

– Saken er den første av sitt slag for norske domstoler, der Høyesterett skal etterprøve et samtykkevedtak truffet av Stortinget, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted da han holdt sitt sluttinnlegg i Høyesterett.

Flertallet utgjorde Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, MDG og Fremskrittspartiet. De andre partiene var imot. Organisasjonen pekte på det lave antallet stortingsrepresentanter som deltok under avstemningen og at det ikke oppfylte kravet om tre firedels flertall fra minst to tredeler av stortingsrepresentantene. headtopics.com

Staten forsøkte først å få avvist hele søksmålet, men Høyesterett ga Nei til EU medhold i at saken skulle prøves. Organisasjonen har imidlertid tapt både i tingretten og lagmannsretten. Under behandlingen i Høyesterett i september viste regjeringsadvokaten til at innmeldingen i Acer så langt heller ikke har ført til noen situasjoner der Norge er blitt tvunget til å gjøre noe man ellers ikke ville ha gjort med kraftomsetningen.

Det har skjedd mange ganger tidligere at reformer i EU forplanter seg til Norge gjennom EØS-avtalen. Som oftest blir de vedtatt med et alminnelig flertall i Stortinget.

