Skal du lage en rett med en litt mer krydret og sødmefylt tilbehør, for eksempel en gryterett med inspirasjon fra Midtøsten eller Marokko, kan det passe godt med en fruktig vin uten for mye tannin. Denne innsmigrende vinen fra Rioja har bra intensitet, frisk syre, lette tanniner og aromaer av jordbær, mørke plommer og lakris, samt litt krydder og tørket frukt.

