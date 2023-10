Hærføreren som mistet styringa

På en pressekonferanse lørdag kveld ble Netanyahu presset til å svare på spørsmålet om han tok ansvar for manglende militær tilstedeværelse og elendig etterretning da Hamas 7. oktober tok seg gjennom grensegjerdene fra Gaza og massakrerte 1400 israelere og tok mer enn 230 som gisler.. - Alle må svare for dette når krigen er over. Nå er min oppgave å redde landet, sa Netanyahu.

Ikke bare leder han en krig mot Hamas på Gazastripen, han sliter også med en opinion som blir mer og mer kritisk, ikke til krigen, men til ham og hans regjering.. For en drøy uke siden offentliggjorde den israelske avisa Maariv en meningsmåling som viste at Netanyahu og hans parti Likud var i fritt fall.

