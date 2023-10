Hør godt etter nå, Ap

Historisk sett var det sosialdemokratiets oppgave å kontrollere markedsøkonomien.

Arbeiderpartiet har sviktet sitt sosialdemokratiske oppdrag og er i dag sammen med Høyre et markedsliberalt parti. Hvorfor sitter Erna Solberg helt stille i båten når regjeringen baler med stigende strøm- og matvarepriser? Fordi hun hadde gjort akkurat det samme selv.

Les mer:

Klassekampen »

Da Arbeiderpartiet lovet en ny og mindre rigid fraværsgrense, var det ikke dette jeg håpet påBygger på en enorm mistillit til elevene. Les mer ⮕

Den som ventet på et juicy oppgjør om lederstriden i Arbeiderpartiet, ventet forgjevesDen som ventet på et juicy oppgjør om lederstriden i Arbeiderpartiet, ventet forgjeves. Les mer ⮕

NRK-serien om Arbeiderpartiet får full pott: – Mange kommer til å mene noeFilmanmelder Les mer ⮕

Reagerte kraftig mot steinkasting – da fikk hun en telefon fra partikontoretTidligere bydelspolitiker Sarah Gaulin rettet ny kritikk mot Arbeiderpartiet i Debatten på NRK torsdag. Les mer ⮕

Historisk Klaksvík-seier i Europa Conference League(KI Klaksvík – Olimpija Ljubljana 3–0) Det færøyske eventyret vil ingen ende ta for Magne Hoseth & co. Torsdag tok lille Klaksvik sin første seier i et europeisk gruppespill på imponerende vis. Les mer ⮕

Klart for historisk gjenforeningLuis Suarez har bekreftet han forlater brasilianske Gremio etter sesongavslutning i desember. Step one. Inter Miami bekreftet denne uken at spissen Martinez er ferdig i klubben. Step two. Les mer ⮕