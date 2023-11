H.K.H. Kronprins Haakon 'Haakon - Historier om en tronarving'

Nesten alt De nesten 560 sidene er intet mindre enn usedvanlig interessant lesning. Vi får møte en svært reflektert kronprins - et menneske som er ganske så privat, men som her byr på seg sjøl. Det gjør han på det viset at han tar oss med inn til det som betyr noe for han.

Nyheter? Er det store nyheter og skandaler mellom disse permene? Nei, det er det ikke og det skulle ha tatt seg ut også. Likevel legger ikke Kronprinsen skjul på at perioden fra da han blei kjæreste med Mette, som han kaller henne, og frem til de gifta seg var svært tøff.

Konge på oppsigelse Det ovenstående var en overskrift i VG og det var flere av samme slaget. «Tronen knaker», skrev en historiker. Oppslutninga om monarkiet raste til et bunn-nivå. Her snakker vi en personlig krisetilstand som Kronprinsen beskriver godt og sterkt og som han kommer svært godt ut av.

Musikk og filosofi Kronprinsens ekte og inderlige forhold til musikk, filosofi og statsvitenskap forteller oss på et fint vis om en personlighet som ikke akkurat velger a4-løsninger. Her snakker vi heftige rockeband som Faith No More, jeg tipper at Kronprinsen ikke har vaska T-skjorta vokalist Mike Patton sølte rødvin på fra ei scene i USA, og Rage Against the Machine.

