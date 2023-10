Gult farevarsel for snø på Østlandet – nå har den ankommet

– Du bør beregne ekstra god tid under morgenrushet mandag, opplyser Per Egil Haga, Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, til VG søndag ettermiddag.

Han forteller at snøen har begynt å falle ned i flere områder på Østlandet, som blant annet rundt Oslofjorden, med Østfold, Vestfold, og noen deler av Buskerud. – Det har startet å snø lett allerede. Nedbøren vil få økende intensitet i løpet av kvelden og natten. Enkelte steder kan det blir liggende opp mot 15 cm på morgentimene, sier Haga, og legger til:Meteorologene sendte ut et gult farevarsel for snø søndag morgen. Farevarselet gjelder frem til natt til tirsdag.Mot kysten er det forventet litt mer sludd og regn, sa meteorologene tidligere søndag formiddag.skrev meteorologene på X.

– Det er grunn til å kjøre forsiktig i dag og være obs på at det kan bli slapsete og glatt, skrev politiet på X., med flere ukers ventetid for å få skiftet til vinterdekk. Ifølge NAF slurver mange nordmenn med å legge over til vinterdekk. Se VGs test på glattkjøringsbanen i 2019: headtopics.com

Gult farevarsel for snø på ØstlandetSnøen er på vei til Østlandet. Les mer ⮕

