Gult farevarsel for snø på Østlandet: – Glatt og sleip veibane

– Du bør beregne ekstra god tid under morgenrushet mandag, sa Per Egil Haga, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, til VG søndag ettermiddag.

Han fortalte at snøen har begynt å falle ned i flere områder på Østlandet, som blant annet rundt Oslofjorden, Østfold, Vestfold, og noen deler av Buskerud. – Det har startet å snø lett allerede. Nedbøren vil få økende intensitet i løpet av kvelden og natten. Enkelte steder kan det blir liggende opp mot 15 cm på morgentimene, sa Haga, og legger til:Tidlig mandag morgen har enkelte bilister allerede merket utfordringene:

OPå E18 i Asker, på vei inn mot Oslo, har en bil sklidd av veien og krasjet med autovernet. – Trafikken flyter tregt forbi på en glatt og sleip veibane, skriver politiet. I Agder har en bil sklidd av veien i Kristiansand, mens en annen har krasjet med en brøytebil på Iveland. headtopics.com

– Det har i løpet av natten kommet en del snø enkelte steder. Vår oppfordring til bilistene i morgentimene er å kjøre etter forholdene, holde god avstand til forankjørende, samt benytte dekk som er tilpasset vinterføre, skriver Oslo-politiet på X, tidligere Twitter mandag morgen.Meteorologene sendte ut et gult farevarsel for snø søndag morgen. Farevarselet gjelder frem til natt til tirsdag.

– Det er grunn til å kjøre forsiktig i dag og være obs på at det kan bli slapsete og glatt, skrev politiet på X., med flere ukers ventetid for å få skiftet til vinterdekk. Ifølge NAF slurver mange nordmenn med å legge over til vinterdekk. Se VGs test på glattkjøringsbanen i 2019: headtopics.com

