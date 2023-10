Gult farevarsel for snø på Østlandet

Meteorologene kommer med en kjedelig nyhet for østlendingene søndag morgen, hvert fall hvis du ikke er glad i Kong Vinter.Meteorologene har sendt ut et gult farevarsel for snø. Farevarselet gjelder frem til natt til tirsdag.

– Tips fra oss: Bytt til vinterdekk i dag om du ikke allerede har gjort det, skriver meteorologene på X.Søndag morgen advarte nemlig politiet i Agder om snø på veiene. – Det er grunn til å kjøre forsiktig i dag og være obs på at det kan bli slapsete og glatt, skrev politiet på X., med flere ukers ventetid for å få skiftet til vinterdekk.

