Gult farevarsel for snø på Sør- og Østlandet

Lokalt kan det komme noe mer, skriver meteorologene i farevarselet. Nær kysten ventes overgang til sludd og regn, noe som kan føre til at regnet fryser på bakken. Meteorologene advarer om at det kan bli lokalt vanskelige kjøreforhold.

