Gult farevarsel for snø på deler av Østlandet og Sørlandet fra natt til torsdag

Vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe sa til Nettavisen tirsdag at det igjen kan bli kaotisk på veiene. – Neste runde med nedbør kommer på torsdag. På Østlandet kan det bli problemer med vanskelige forhold. Torsdag formiddag vil det være snø og senere går det over til regn som fryser midt på dagen. Da kan det bli veldig glatt, sa Walløe. – Det er kjedelig at folk opplever problemer som vi så i går, så på torsdag burde man unngå utfart. Skal du ut på langtur, kan det være lurt å vente, sa han.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Gult farevarsel for snø på deler av Østlandet og Sørlandet fra natt til torsdagTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Gult farevarsel for snø på Sør- og ØstlandetSiste nytt fra Dagbladet: Meteorologisk insititutt har sendt ut gult farevarsel for snø på Sør- og Østlandet fra natt til torsdag. - Fra natt til torsdag ventes 5 til 15 cent...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Glatte veier på Østlandet: - Aldri opplevd lignendeSnøen daler ned over Østlandet og fører til glatte veier og ulykker mandag ettermiddag.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

NETTAVISEN: – bilister med sommerdekk mistet lappenDet første snøfallet på Østlandet for sesongen, kom mandag morgen.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Politiet med ny oppfordring: La bilen stå – gult farevarsel for snøSnøvær preger Sør- og Østlandet. Politiet har beslaglagt førerkortet til to bilister på sommerdekk.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

VGSPORTEN: Lange køer og mange uhell etter snøfall i Sør-NorgeSnøen har ført til trafikkutfordringer på Østlandet og Sørlandet. – At man ikke lærer å ikke bruke sommerdekk er utrolig, sier politiet.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕