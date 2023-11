Gult farevarsel for snø: – Håper mange fikk seg en vekker på mandag

Oslo og sør mot Sandefjord vil få 30 millimeter nedbør torsdag. Det blir sludd eller regn på kvelden. Fra onsdag kveld er det gult farevarsel for regn som fryser på kald bakke og lokalt frysende regn i deler av Agder, Rogaland og Hordaland.

Fra onsdag kveld ventes lokal snøfokk for deler av fjellet i Sør-Norge på grunn av kraftig vind og perioder med snø. – Folk må sørge for at de er skodd for føret. Sommerdekk er ikke et alternativ. Du kan utsette deg selv eller andre for fare, sier han til VG.

