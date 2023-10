Gult farevarsel for snø

Meteorologisk institutt sender søndag morgen ut farevarsel for snø på Østlandet.. - Fra natt til mandag kan det komme 5 til 15 cm snø fram til natt til tirsdag. Vi har sendt ut et gult farevarsel, skriver de på X/Twitter.. Enkelte reisende vil kunne få lengre reisetid, og det vil kunne bli vanskelige kjøreforhold lokalt, advarer de..

- Tips fra oss: Bytt til vinterdekk i dag om du ikke allerede har gjort det, skriver de videre.. Vinteren har også meldt sin ankomst i Agder, der det snør flere steder øsndag morgen. Politiet kommer derfor med en oppfordring til alle bilister i området:. - Det er grunn til å kjøre forsiktig i dag og være obs på at det kan bli slapsete og glatt, skriver Agder politidistrikt på X/Twitter..

