Gullprisen styrker seg på grunn av forventninger om rentekutt i USA

Prisen skal ha styrket seg etter at ferske tall pekte på en avtakende trend i amerikansk inflasjon, samt økte forventninger om at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve vil kutte renten allerede i juni. Gull gir vanligvis ingen renteinntekt eller utbytte i seg selv, men når rentene er lavere, blir den potensielle avkastningen fra alternative investeringer redusert.

Dermed blir en såkalt «opportunity cost» av å holde gull lavere i forhold til det å holde kontanter eller investere i rentebærende verdipapirer. Dette kan gjøre gull mer attraktivt for investorer, og dermed kan etterspørselen etter gull øke, og dermed også gullprisen. «Den noe lavere enn ventede amerikanske inflasjonen støtter utsiktene til et rentekutt midt i året», kommenterte UBS-analytiker Giovanni Staunovo ifølge CNBC. På fredag kom det nemlig tall som viste at prisutviklingen i USA modererte seg noe i februar, som gjør det mer sannsynlig at Federal Reserve vil kutte i styringsrenten til sommere

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



Finansavisen / 🏆 26. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Sentralbanksjefen om lavere prisvekst:Norges Bank venter lysere tider for lommeboken. Lavere prisvekst, lønnsvekst og etter hvert lavere rente vil gi husholdningene mer å rutte med, anslår sentralbanken.

Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Mindre bruk av gass ga lavere britiske utslippStorbritannias utslipp av drivhusgasser falt med 5,4 prosent i fjor. Landet har brukt mindre gass til oppvarming og strømproduksjon.

Kilde: Finansavisen - 🏆 26. / 51 Les mer »

Mindre bruk av gass ga lavere britiske utslippStorbritannias utslipp av drivhusgasser falt med 5,4 prosent i fjor. Landet har brukt mindre gass til oppvarming og strømproduksjon.

Kilde: Teknisk - 🏆 7. / 63 Les mer »

Skattetrøst fra Vedum: – Lavere skatt i NorgeTrøsten fra finansministeren til deg som får sjokk av formuesskatten: Kapitalbeskatningen er lavere i Norge enn snittet av OECD-land.

Kilde: Finansavisen - 🏆 26. / 51 Les mer »

Rentekampanje Hyundai Kona: Lavere har vi aldri settHer får du lån til 0.01 prosent rente.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Prisveksten i eurosonen faller til 2,4 prosent i marsInflasjonsivået landet lavere enn ventet.

Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »