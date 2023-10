Gullmedaljen forandret livet vårt

GULL-OSTEN: Ostebonde Kristin Waagen har ankommet VM-arenaen i Trondheim med sin Kraftkar-ost. Foto: Trude Henrichsen/HANENDet familiedrevne gårdsmeieriet Tingvollost på Nordmøre var i flere år Norges eneste deltaker i det som kalles World Cheese Awards, eller oste-VM.I 2016 vant de den prestisjetunge hovedprisen under VM i San Sebastián i konkurranse med 3000 andre oster.– Pappa ble spurt på engelsk om hvordan det var å vinne.

Dette var første gang de fysisk var til stede under et mesterskap, og de var der i utgangspunktet kun for å lære hvordan et slik arrangement kommer i stand. Gullmedaljen i 2016 har gjort osten godt kjent i utlandet og spesielt i Spania. Det dukker stadig opp turister på tunet som vil se hvor verdensmester-osten kommer fra. Tingvollost eksporterer nå ett tonn ost i året til Spania og litt til USA.

– Det handler om det å være lykkelig som liten. Vi skal være eksklusive, men ikke så eksklusive at det er umulig å få tak i osten vår. Vi sysselsetter 17 årsverk og 61 kyr. Så vi er jo likevel en stor arbeidsplass her i Tingvoll, forklarer Kristin.

– Dette er et VM for de små, arrangert av de store. Her kan oster fra små ysterier i hele verden være med for en billig penge, forteller daglig leder i HANEN, Bernt Bucher-Johannessen, som er hovedarrangør for årets VM.

– Det er så mange variabler som spiller inn. Det er smak, dagsform og dommernes engasjement og bakgrunn. Her er det mange nye dommere som skal i aksjon som kommer til å få sjokk over det de får oppleve. Det er alltid en sjanse for at en norsk ost vinner igjen, man vet aldri, sier Johannessen. headtopics.com

