Gullballen: Fotballens moteløver: Dette er ekspertens dom

Gullballen er regnet som den gjeveste individuelle prisen i fotballen, og har blitt delt ut av det franske magasinet France Football siden 1956.I forkant av prisutdelingen vil det også være en rød løper, hvor fotballproffene skal få lov til å skinne foran kamera.

TV 2s moteekspert Marianne Jemtegaard, har trukket fram hvordan fotballspillerne skiller seg ut med egen stilJemtegaard forteller at Gullballen ikke bare er en av fotballens aller største festaftener, men også en gylden mulighet til å bekrefte, befeste eller opparbeide seg status som «nummer én».

– På samme måte som skuespillerne som ligger i favorittsjiktet for å vinne en Oscar, så kan vi nok vente oss mest minneverdige antrekk fra de som kniver i teten blant favorittene til å vinne Ballon dÓr. headtopics.com

Til tross for hans ikoniske silkepysjamaser, tviler Jemtegaard at Haaland dukker opp i nok en variant mandag kveld. Den franske fotballspilleren Kylian Mbappé Lottin (24) som spiller for PSG, har en stil som Jemtegaard beskriver som å blande street med luksus.

Til den røde løperen mandag kveld, tror Jemtegaard at Mbappe går for en dress med moderne snitt og uvante detaljer. FAMILIEKJÆR: På løperen til Gullballen i 2021, dukket Messi og hans tre sønner opp i samme dress. Foto: BENOIT TESSIER headtopics.com

– Beckham var unektelig mannen som puttet ordet Modell i rollemodell når det kommer til fotball og fashion, sier TV 2s moteekspert Marianne Jemtegaard, til God kveld Norge.

