Gullballen: Dette er kjærestene til de største fotballstjernene

KAPRET: Isabelle Haugseng Johansen, Antonela Roccuzzo og Anna Lewandowska har alle kapret hjertene til noen av verdens største fotballspillere. Foto: STFA / Backgrid UK /CHANDAN KHANNA / AFP /SIMONE COMI / NTBMandag 30. oktober er det duket for Gullballen i Paris, eller Ballon d'Or som det heter på fransk. Gullballen er regnet som den gjeveste individuelle prisen i fotballen, og har blitt delt ut av det franske magasinet France Football siden 1956.

Gjennom sin dansekarriere har Gjerdrum-jenta stukket av med hele 23 NM-medaljer, hvorav 17 gull. Hun ble også norgesmester åtte år på rad i standarddans, og har representert Norge i både EM og VM.I tillegg har hun vært med i programmet «Mesternes Mester» på NRK, hvor tidligere toppidrettsutøvere konkurrerer mot hverandre om tittelen.

Haaland og Haugseng Johansen kommer begge fra Bryne, og skal angivelig ha kjent hverandre i en årrekke. Haugseng Johansen har selv holdt en svært lav profil fram til nå, og har fortsatt private kontoer i sosiale medier. headtopics.com

Duoen kom også sammen i august, da Haaland ble kåret til Englands beste spiller under en prisutdeling på hotellet The Lowry i Manchester.Den argentinske fotballspilleren Lionel Andrés Messi (36) er også nominert til Gullballen.

På privaten er stjernen gift med argentinske Antonela Roccuzzo (35), og sammen har de barna Thiago (10), Mateo (8) og Ciro (5). MED FAMILIEN: Kevin de Bruyne sammen med kona Michele Lacroix og de to sønnene deres, Mason Miller og Rome på rød løper i forkant av Gullballen i fjor. Foto: BENOIT TESSIER headtopics.com

De Bruyne turte imidlertid ikke å fyre av en melding til Lacroix, og derfor tok kompisen en for laget og sendte en henne en melding for han.I tillegg til å være en fotballfrue, har Lacroix podkasten «Secret Society» sammen med fire andre kvinner. I podkasten snakker de med en rekke nederlandske og belgiske kjendiser.Sommeren 2022 byttet den polske fotballspilleren Robert Lewandowski (35) klubb til Barcelona etter å ha spilt for tyske lag i tolv år.

