Slottet er ikke like fantastisk som du tror. Du får en selfie ut av det, men ikke så mye mer.

Funky Frozen Yoghurt er en iskrembutikk der all isen er glutenfri og laktosefri. De har unike smaker som blå sukkerspinn, lime og kokosnøtt. I tillegg til isen så lager de milkshake og iskaffe. Outland er også et sted hvor du kan spille brettspill med vennene dine på et eget område i butikken.

Outland åpner klokka 10 hver dag, og er åpent til 18 alle dager utenom fredag og torsdag da de stenger klokka 20:00. Jul i vinterland ligger mellom Stortinget og Nationaltheatret, i det som kalles Spikersuppa i Oslo. Jul i vinterland er et sted med blant annet pariserhjul, karusell og mulighet for å stå på skøyter. Pariserhjulet koster en del, og går veldig høyt. headtopics.com

De setter opp masse juledekorasjoner og lys, og det er masse julestemning. Jul i vinterland åpner 11. november, så hvis du er innom Oslo før jul er dette verdt en tur. Spesielt for en churros og pommes frites. Noen av de beste klesbutikkene er H & M, Cubus, Bik Bok, Only, Steen & Strøm, Gina Tricot, Junkyard, Amundsen og Brandy Melville. De stedene har fine klær, og disse butikkene varierer på klesstiler.

Foot locker er en butikk i arkaden som selger sko. De har veldig mange merker som Nike, Adidas, Jordan, Converse, Crocs, og noen klesplagg. Du kjenner kanskje den fra utlandet, og de har ofte kule sko her. Nikebutikken ligger i Karl Johan, og selger alt du vil ønske deg fra Nike uansett hva det er. Den er ved siden av en pub kalt Winston. headtopics.com

