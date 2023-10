Guatemala på kanten av stupet

For 30 år siden var Norge en del av et ‘internasjonalt samfunn’ som med betydelig hell la press på elitene i Guatemala for å signere fredsavtalen av 1996 og installere demokrati. Nå står det samme internasjonale samfunnet, med USA i spissen, maktesløst og ser på at demokratiet blir plukket fra hverandre av det rettsapparatet vi har brukt millioner av skattekroner på å bygge opp.

Demokratiet henger i en tynn tråd etter at anti-korrupsjonskandidaten Bernardo Arévalo vant presidentvalget i august, og sjansene for at han faktisk skal få ta makten, blir mindre dag for dag.

