Guardiola trekker frem Solskjær som United-lyspunkt

– Det var ett år med Ole (Gunnar Solskjær) der de varManchester United endte på andreplass i 2020/2021, hele 12 poeng bak City. Det var det nærmeste de var under Solskjærs regjeringstid.

. Men jevnt over har det vært Liverpool. Når jeg en dag avslutter min periode her, så er det Liverpool som har vært mine og våre rivaler, sier han før søndagens hete byderby på Old Trafford.– Liverpool har utfordret oss på en måte ingen andre har gjort, på absolutt alle områder, mens jeg har vært her.

Samtidig har Klopp & co. vært nære flere år. I 2021/2022 skilte det for eksempel bare ett poeng mellom lagene. MØTTES: Pep Guardiola, her som Barcelona-trener, møtte Sir Alex Ferguson og hans Manchester United i Champions League-finalen i 2011.Da Guardiola ble minnet på at Ferguson, tilbake rundt 2009 og 2010 ikke anså Manchester City som en av Uniteds utfordrere, svarer City-manageren slik:Sjeik Mansour og Khaldoon.Sjeik Mansour er visestatsminister i De forente arabiske emirater, men også Manchester Citys eier gjennom City Football Group. headtopics.com

Da de investere i denne klubben, var vi ikke der oppe. Sir Alex Ferguson kunne ikke forutse hva som ville skje da. Selv jeg som var manager i Barcelona trodde ikke det. – Men nå er realiteten at vi ønsker å være her oppe lenge. Kanskje det var litt ukomfortabelt da vi ikke var blant de beste, men nå er vi det og kanskje det likevel er ukomfortabelt for dem.– Kanskje ikke på den måten som da Ferguson kontrollerte i gamledager. Da var det jo to-tre gode lag. Men nå er det mange flere – med mange utrolige managere. Så trolig ikke på den måten.

Hva vil vi høste av det som sås i årets statsbudsjett?I det store og det hele ser det ut til at Støre ikke putter pengene der det monner i det grønne skiftet. Les mer ⮕

– Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32). Les mer ⮕

Ødegaard benkes mot Sheffield United: – Var nødt til detMikel Arteta har valgt å plassere kapteinen sin på benken. Les mer ⮕

Hva blir det til: Tottenham, Manchester United eller Real Madrid?Det er få managere som har en høyere stjerne enn Tottenham manager Mauricio Pochettino. Han er meget ettertraktet, men har ikke ledet noen av de virkelig store lagene. Les mer ⮕

Jeg driter i hagen dinIkke fordi jeg liker det, men det er den eneste muligheten. Les mer ⮕

Skikonfliktene: Det handler om pengerDet gjør inntrykk når en 23-åring ikke orker mer. Ligger det noe annet bak? Les mer ⮕