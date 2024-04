Guardiola svarer sarkastisk på spørsmål om samtaler med spillerne

MANCHESTER (Dagbladet): Manchester City-manager Pep Guardiola møtte tirsdag pressen før morgendagens kamp mot Aston Villa på Etihad.. De lyseblå spilte 1-1 mot Arsenal søndag og har dermed ikke ligatittelen i egne hender lenger, etter at Liverpool slo Brighton og samtidig topper Premier League.. Guardiola fikk spørsmål om praten han hadde med Jack Grealish og øvrige spillere etter den målløse kampen mot Arsenal - samtaler som ble plukket opp av TV-kameraene.

Da svarte han på en svært sarkastisk måte.. - Det er for mitt eget ego, jeg trenger kameraene. Jeg trenger kameraene på meg for å sove veldig godt. Jeg prøver alltid å kritisere spillerne når de gjør det dårlig. Spesielt når Erling scorer tre mål, så må kameraene være på meg, sier Guardiola sarkastisk.. Det er ikke første gang manageren svarer på en slik måte, men normalt er det kortere svar

