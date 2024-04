Guardiola svarer sarkastisk på spørsmål om måten han snakker til spillerne

Både Erling Braut Haaland og Manchester City måtte tåle kritikk etter helgens 0–0-kamp mot tittelrival Arsenal. Tirsdag stilte manager Josep Guardiola på pressekonferanse før møtet med Aston Villa denne uken. Der fikk han blant annet spørsmål om måten han «coacher» og snakker til spillerne underveis i kampene. Ofte plukker kameraene opp heftige diskusjoner mellom spanjolen og hans stjerner i kampens hete. Guardiola valgte å svare sarkastisk på spørsmålet som kom under pressekonferansen.

– Jeg trenger kameraene for å kunne sovne fornøyd om kvelden. Jeg prøver alltid å kritisere spillerne der og jeg gir dem alltid beskjed om hvor dårlige de er. Spesielt om Erling scorer tre mål, da må jeg ha kameraene mot meg, svarer han syrlig. Guardiola on speaking to players on the pitch: "I need the cameras to go to sleep with incredible satisfaction

