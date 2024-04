Guardiola: Haaland benket fra start

– Vi har en utrolig terminliste. De som spilte privatlandskamper (Haaland og Kevin De Bruyne) er ute. Kampprogrammet ... det er forferdelig, sier Guardiola på pressekonferansen etter kamp. Slik forklarer han at Haaland var benket fra start. Nordmannen ble vitne til en en real festkveld fra orkesterplass. Det nærmeste han kom å spille var oppvarmingen, som han gjennomførte med stjernekollegene Kevin De Bruyne og John Stones.

Han fikk voldsom jubel, men satte seg tilbake med innbytterne etter et kvarters tid med helhjertet oppvarming. Men først: Rodri (1 mål) og Phil Fodens (3 mål) scoringer sørget for City-seieren, selv om Jhón Duran rystet hjemmelaget med et kontringsmål i første omgang. – Han startet ikke bra, men det første målet hans gjorde at han kom i rett humør, sier Guardiola om Fodens hattrick. Seieren er de regjerende trippelmesternes første mot topp fem-motstand denne sesongen – på syvende (!) forsø

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



