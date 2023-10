Guardiola avslører Haaland-beskjed:

KOM MED MELDING: Pep Guardiola hadde en beskjed å komme med til Erling Braut Haaland da han byttet ham ut. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

TV-produsentene sporet opp pappa Alfie Haaland på tribunen, sammen med partnerne Ivar Eggja og Egil Østenstad, og klippet til Team Haalands reaksjoner etter hver av de mange involveringene til den 23 år gamle spissen.

De kom på godt og vondt: Statistikken fra kampen viser at Haaland misbrukte tre store sjanser, enten gjennom unøyaktighet eller utfordringer med det glatte underlaget. Andre ganger viste Haaland sin frustrasjon over ikke å bli spilt igjennom av lagkamerater. Han ble spesielt oversett av Matheus Nunes ved et par anledninger.

Men til slutt løsnet det. Først på et straffespark som strøk fingertuppene til Young Boys-keeper Anthony Racioppi, som fikk pappa Haaland til å stryke seg lettet over pannen på tribunen. Så kom kveldens høydepunkt: Haaland vendte bort en forsvarsspiller med en dragning fra venstre- til høyrefoten før han bøyde ballen i lengste hjørne med sin presumptivt svakeste fot.

Like etterpå besluttet manager Guardiola at nok var nok og byttet ut Haaland, vel vitende om at det kun var tre dager til Manchester-derbyet i Premier League. Da han byttet ut stjernespissen, stoppet han ham på vei til benken og kom med en beskjed. Haaland ristet litt på hodet, Guardiola klappet ham i nakken, det hele med smil om munnen.! Som spiss har han talentet til å stolte på instinktet sitt, sier City-sjefen.Haaland får ros i engelske medier etter de to målene i Sveits, men ikke uforbeholdent:

