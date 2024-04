Grusomt funn av menneskelevninger i nærheten av Manchester Uniteds treningsanlegg

Ifølge avisen Manchester Evening News ble det gjort et grusomt funn på Kersal Wetlands naturreservat i Salford torsdag kveld. Politiet bekrefter at det dreier seg om menneskelevninger innpakket i plast. Dette er i nærheten av Uniteds treningsanlegg The Cliff, der akademiet holder til. Her trente også Manchester United -stjernene inntil treningsanlegget Carrington ble åpnet. The Telegraph skriver at området rundt treningsanlegget nå er avsperret.

– Restene har trolig ligget på stedet i et par dager før de ble oppdaget, sier politiinspektør Tony Creely på en pressekonferanse fredag. Politiet har iverksatt en stor etterforskning for å identifisere avdøde og finne ut hva som har skjedd. Foreløpig er ikke kjønnet fastslått, men de er sikre på at det ikke er et barn. – En større kroppsdel er funnet, og vi fortsetter søket etter flere rester. Det er ikke mulig at offeret kan ha overlevd, så vi behandler dette som en drapssak, sier Creel

Manchester United Menneskelevninger Drapssak Etterforskning

Norge

