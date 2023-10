«Grusom natt»: - Frykten forverres

Samtidig som Israel fredag kveld utvidet sin aktivitet på Gazastripen, ble all kommunikasjon ut fra Gaza kuttet.. Det eneste som kunne høres fra området, var voldsomme bombedrønn. Angrepene har blitt beskrevet som de mest omfattende siden konflikten eskalerte for nøyaktig tre uker siden.. - Frykten forverres av at telefon- og kommunikasjonslinjer blir brutt.

WHO dypt bekymretOgså UNRWA beskriver situasjonen på innsida av Gazastripen som dramatisk. Søndag morgen opplyste organisasjonen om at flere tusen desperate mennesker har brutt seg inn i FNs nødhjelpslagre for å få mat.. - Dette er et bekymringsfullt tegn på at den offentlige orden begynner å bryte sammen etter tre uker med krig og beleiring av Gazastripen. Folk er redde, frustrerte og desperate, skriver organisasjonen..

