Grovt hånet - svarte på tiltale

Manchester United - Manchester City 0-1 til pauseErling Braut Haaland sendte Manchester City i ledelsen fra krittmerket mot byrival Manchester United.. I etterkant fikk han gjennomgå av hjemmefansen.. - Først skrek de «Keano» til han, og nå følger de opp med «you cheating bastards», skriver Luckhorst, som følger United for Manchester Evening News, på X..

«Keano» spiller på tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane, som ødela karrieren til Haalands far Alfie etter en hevngrisetakling. . Hvorvidt jærbuen fikk med seg de hånende tilropene mot seg og sin far vites ikke, men etter å ha konvertert det straffesparket, feiret han med å sette fingeren til øret og glise mot tribunen.. Det står 0-1 til pause. Følg kampen her:.

