Grenseovergangen mellom Egypt og Gaza er åpnet. UD ber nordmenn vente.

Bilder viser også at et stort antall ambulanser og lastebiler står klare på Egypt-siden av grensen. Men Al Jazeeras team på Gaza-siden har så langt ikke sett at ambulanser slipper gjennom. Utenriksdepartementet ba onsdag morgen norske borgere på Gazastripen vente med å dra til grenseovergangen Rafah.

– Vi har nå i morgentimene sendt melding til norske borgere i Gaza der vi ber dem om å vente med å dra til grensen til de har fått melding fra UD, skriver UD i en melding til Aftenposten. De oppgir at de foreløpig ikke har fått beskjed om at norske borgere er oppført på noen liste over de som kan krysse grensen i Rafah i dag, heter det videre.

Aftenposten snakket onsdag morgen med UDs pressevakt. De ønsket ikke å si om de vet at en slik liste med navn eller nasjonaliteter finnes. De ville heller ikke si om det er av hensyn til sikkerhet at de ber nordmenn om ikke å dra til grensen nå.

– Norske myndigheter har i flere uker jobbet intenst og hatt kontinuerlig kontakt med alle aktører for å få tillatelse til at norske borgere kan forlate Gaza. Vi fortsetter dette arbeidet. Siden krigen startet har det kommet flere meldinger om at grenseovergangen Rafah skal åpne, heter det i UDs uttalelse.

