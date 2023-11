Grensen mot Egypt åpen også torsdag, ifølge grensemyndighetene i Gaza

USAs president Joe Biden har onsdag ettermiddag skrevet at han forventer at amerikanske borgere også vil få forlate Gaza i løpet av de kommende dagene,.BARN RAMMES: En palestinsk gutt sørger over sine slektninger som ble drept i et israelsk angrep mot byen Rafah på Gazastripen 23. oktober.Det har gått tre uker siden siden den islamistiske bevegelsen Hamas gikk til angrep på Israel.

– Vi vil sende ut meldinger på nytt, for å sikre at norske borgere får informasjon så snart som mulig. Dette er en svært krevende situasjon for nordmenn i Gaza og for pårørende hjemme, sier Svendsen.Del

USAs president Joe Biden skriver på X/Twitter at de forventer at amerikanske borgere er blant de som får slippe ut fra Gazastripen onsdag.– Vi vil ikke stanse arbeidet med å få amerikanere ut av Gaza. Hun sier det viktigste for organisasjonen er at det kommer en umiddelbar våpenhvile og at beleiringen opphører for å slippe inn nok livsviktig nødhjelp.

– Det er gode nyheter at våre internasjonalt ansatte er blant dem som evakueres til Egypt, men det er med en bismak. For samtidig er det 2,2 millioner mennesker som ikke kan unnslippe de kontinuerlige og vilkårlige angrepene, sier Hurum.

De internasjonalt ansatte har de siste tre ukene søkt tilflukt sør på Gazastripen og har ikke vært i stand til å koordinere medisinsk og humanitær hjelp, forteller Hurum. – Noen av dem har flyttet seg til Sør-Gaza for å søke tilflukt fra bombingen for familiene deres. Mange andre palestinske kolleger fortsetter å jobbe og gi livreddende hjelp på sykehus og over hele Gaza.

