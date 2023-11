Grensen mellom Gaza og Egypt er åpen

Ifølge Associated Press er det personer med utenlandske pass som får krysse grenseovergangen. Samtidig kjører flere ambulanser fra Røde Halvmåne inn og ut av Gaza og frakter skadde personer inn i Egypt.

Like etter klokken 10.30 har den første gruppen med skadde entret Egypt i ambulanser, melder Reuters. Inntil 500 utenlandske statsborgere vil få krysse grensen onsdag, sier en egyptisk sikkerhetskilde til nyhetsbyrået. I tillegg til hardt skadde, skal det i første omgang være personer med gitte nasjonaliteter som får komme inn i Gaza fra Egypt.

– Rafah vil være åpen i en gitt tidsperiode for å la spesifikke grupper utenlandske statsborgere og hardt skadde forlate Gaza, sier det britiske utenriksdepartementet om situasjonen.Det er ikke klart hvilke nasjonaliteter som får forlate Gaza i første omgang, men ifølge Utenriksdepartementet er nordmenn ikke på listen.

– Vi har ennå ikke mottatt melding om at norske borgere står oppført på listene over personer som kan krysse grensen i Rafah i dag, men vi er løpende kontakt med alle relevante parter for å sikre at nordmenn kommer ut nå. Dette har høyeste prioritet for oss, sier Siri R. Svendsen i UD.

Alle nordmenn som befinner seg i Gaza fikk torsdag en melding fra UD, hvor de ble bedt om å vente med å dra til grensen til departementet ga dem beskjed.Det befinner seg for tiden over 200 nordmenn i Gaza, hvorav over halvparten av disse er barn. Onsdag meldes det at– Noen norske borgere mottar meldingen, andre har vi dessverre ingen måter å kommunisere med nå inntil nettet igjen fungerer for dem.

