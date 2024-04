Greenwood usikker på fremtiden i Manchester United

Det er sikkert en agenda bak Getafe sine uttalelser om at Manchester United allerede har utløst forlengelsesopsjonen i Mason Greenwoods kontrakt. – De har ikke råd til å kjøpe, men ønsker et låneopphold på ytterligere en sesong. Den engelske høyrevingen leverer godt i La Liga på lån, men etter alt som har skjedd er 22-åringen usikker på om han ønsker seg en retur til Old Trafford.

I hans kontrakt med Manchester United, som per nå løper frem til sommeren 2025, er det en utvidelsesklausul på ytterligere 12 måneder. – Manchester United må innen mai neste år melde fra hva de ønsker å gjøre. Greenwood skal ikke være glad for at Manchester United holdt ham utenfor laget selv etter at hans anklager ble henlagt i februar 2023. De fleste tror han kommer til å kutte båndene til Old Trafford. Hans anklager var alvorlige, med mistanke om forsøk på voldtekt, overfall og tvangs- og kontrollerende oppførsel i januar 2022

