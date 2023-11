Gravide og corona: – Mer utsatt for alvorlig forløp

Men den gravides kropp endrer seg gradvis gjennom svangerskapet. De får økt belastning på hjerte og lunger etter hvert som barnet vokser i magen. Andre land har hatt betydelig flere innleggelser blant gravide enn det Norge har. For eksempel Storbritannia.

Etter at omikron ble dominerende var det ikke lenger anbefalt å teste seg, og testing ble ikke lenger registrert. – Jeg vil si at det ikke er grunnlag for panikk blant gravide. Denne forskningen er basert på eldre varianter og for hver variant har det vært tendens for mildere forløp. Det er det vi tror, men vi kan ikke si noe med sikkerhet, sier Maria C. Magnus, seniorforsker ved Senter for fruktbarhet og helse hos FHI.Det er gjort flere studier, både i Norge og internasjonalt, som viser at coronavaksinen beskytter både mor og barn, ifølge FHI.

:

STVAFTENBLAD: FHI: Økt risiko for dødfødsel etter infeksjon med covid-19Kvinner som hadde covid-19 infeksjon under svangerskapet, hadde en økt risiko for dødfødsel, ifølge Folkehelseinstituttet.

Kilde: StvAftenblad | Les mer »

DAGBLADET: FHI: Økt risiko for dødfødsel etter infeksjon med covid-19Siste nytt fra Dagbladet: Folkehelseinstituttet melder i en pressemelding t...

Kilde: dagbladet | Les mer »

BTNO: FHI: Økt risiko for dødfødsel etter infeksjon med covid-19Kvinner som hadde covid-19 infeksjon under svangerskapet, hadde en økt risiko for dødfødsel, ifølge Folkehelseinstituttet.

Kilde: btno | Les mer »

STVAFTENBLAD: Dette blir israelske soldaters største utfordringEn israelsk bakkeoperasjon på Gaza karakteriseres som et mareritt for både soldater og sivile. Hamas-krigere skjuler seg i et edderkoppnett av tunneler.

Kilde: StvAftenblad | Les mer »

TV 2 NYHETENE: Haaland til TV 2: - Det var dette som var drømmenErling Braut Haaland (23) vant prisen for årets spiss under Gullballen-utdelingen i Paris. En time senere endte han på andreplass da Lionel Messi vant Gullballen for åttende gang.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

NETTAVİSEN: Dette skriver avisene om børs tirsdag 31. oktoberDe viktigste sakene om finans og børs i norske aviser tirsdag 31. oktober.

Kilde: Nettavisen | Les mer »