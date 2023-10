Gratis, men det er en hake

“Temporary Cloud Backup” er den nye og selvforklarende tjenesten fra Samsung.Det er mange ganger man trenger plass i skyen for deling, men ikke nødvendigvis at innholdet lagres for evig og alltid. Det er her Samsungs nye gratis-tjeneste kommer inn og redder dagen. Innholdet lastes opp til Samsung Cloud med Samsung-konto.

Heldigvis er det likevel snakk om mer enn noen timer eller dager: innhold som lastes opp lagres opp tilog man kan laste ned når man selv ønsker det. Samsung forklarer at tjenesten varsler brukeren når tiden er i ferd med å renne ut og dataene slettes. Merk at maks fil-størrelse er 100 GB.Kundene må bruke WiFi (og med minst 30 prosent batterilevetid) for å overføre.

Samsung sier de starter utrullingen av “Temporary Cloud Backup” i høst “for alle Samsung Galaxy-smarttelefoner og nettbrett som kjører One UI 6,8 fra og med Galaxy S- og Z-serie smarttelefoner i Korea.” Med andre ord: fungerer det ikke i Norge akkurat nå, så kommer det senere. headtopics.com

Les mer:

ITavisen »

Gratis build-up før CL-kampeneLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Bilistene plyndres, mens rike skipsredere slipper gratis unnaIngen straffes så hardt for klimagassutslipp som norske bilister. Husholdningene plyndres, mens industrien slipper billig unna. Les mer ⮕

– Billigere å kjøre direkte til Moa og parkere gratisFakta er at kjører jeg med bil til sentrum må jeg betale parkeringsavgift, skriver Stein Kvalø og mener det veier opp for manglende bompenger. Les mer ⮕

“I en annen liga”Google bruker et Samsung-panel i Pixel 8 Pro som er mye bedre enn iPhone 14 Pro Max og Galaxy S23 med bedre lysstyrke og energibruk. Les mer ⮕

OPPDATERT: Nå er også oppfølgeren gratisThe Evil Within fra Tango Gameworks og Resident Evil-regissøren er gratis hos Epic Games Store frem til 26. oktober. Les mer ⮕

Kari Nessa Nordtun, nå bør du bruke muligheten til å gi alle barn i Norge gratis skolemat!DEBATT: Hvorfor skal man ta vekk meningsfulle, næringsrike og viktige måltid for barna? Les mer ⮕