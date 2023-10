Granerud om Braathen-nyheten: – Lucas som taper mest på å legge opp

– Toppidretten er nå en gang sånn at det kommer jo nye utøvere. Så i mine øyne er det Lucas Braathen som taper mest på å legge opp, for skiforbundet får nye stjerner og nye utøvere, sier Granerud i et tv-intervju hos TV 2.– Jeg står veldig for at landslagsmodellen er viktig og riktig, men det betyr ikke at jeg mener at alt skiforbundet gjør er perfekt.

som toppidrettsutøvere er å ikke glemme hvor vi kommer fra, og heller ikke viske ut sporene for de som følger etter oss. Vi må være vårt ansvar bevisst og gjøre det vi kan for at rekrutteringen og engasjementet opprettholdes. Vi må sikre at jobben til alle ildsjeler, mammaer og pappaer der ute, som skal bruke tiden sin på å kjøre og hente på trening, stå i kiosken, i bakken eller i løypa, ikke er forgjeves.

Ifølge deres advokat Pål Kleven har utøvere følt seg ignorert og respektløst behandlet. Enkelte har ikke signert landslagsavtalen siden 2021. Saken har pågått over lengre tid. Utøvernes advokat mener det er uaktuelt å signere noen landslagsavtale nå. Skiforbundets eget lovutvalg (LPU) gir støtte til utøverne i et nytt brev og legger press på SkiforbundetAlpinistene og Klæbo engasjerte advokaten Pål Kleven. Det har i lang tid vært diskusjoner og forhandlinger om hvem som eier utøvernes markedsrettigheter, nærmeste bestemt «image rights», eller på godt norsk bilderettigheter. headtopics.com

